Don Chisciotte e Donna Aldonza al Teatro Studio Bunker

Nuovo appuntamento con la terza stagione del Teatro Studio Bunker a cura dell'Accademia dei Folli. Dal 16 al 19 novembre sul palco di via Paganini i Folli sono in scena con Don Chisciotte e Donna Aldonza, spettacolo ispirato al celeberrimo romanzo di Miguel De Cervantes, scritto da Tiziano Scarpa e realizzato in collaborazione con Controluce - Teatro d'ombre, per la regia di Carlo Roncaglia.

Aldonza, nel romanzo di Cervantes, è il vero nome di Dulcinea. Insieme a Teresa Panza, la moglie di Sancio, Aldonza si mette alla ricerca di Don Chisciotte e del suo scudiero.

Vuole incontrare per la prima volta l'uomo che va in giro a parlare troppo bene di lei e che l'ha indotta a cambiare sé stessa per essere all'altezza della sua fama. Teresa vuole raggiungere suo marito perché durante l'assenza di Sancio le sue proprietà sono state razziate e i suoi figli sono stati sterminati da un pericoloso criminale. Non sa ancora che a liberare involontariamente quel malfattore è stato proprio Don Chisciotte. Il quale, nel frattempo, insieme a Sancio si ritrova a rivivere le esperienze del suo biografo, Miguel De Cervantes: il grande scrittore ebbe una vita avventurosa che non raccontò direttamente. E così Don Chisciotte e Sancio combattono a Lepanto, e passano attraverso molte altre traversie, non più immaginarie ma reali. Lo spettacolo segue i viaggi paralleli di queste due coppie.



