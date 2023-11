Avita The Future of Fashion al Future Blockchain Summit di Dubai

Avita The Future of Fashion, startup torinese della moda, ha fatto il suo esordio al Future Blockchain Summit di Dubai, uno dei principali eventi nel campo della blockchain, del web3 e delle criptovalute. L'azienda ha presentato la sua visione ambiziosa di creare la prima città al mondo interamente dedicata alla moda e al design, sia nel mondo reale sia in quello virtuale denominata Avitaland.

Avita mira a creare un ecosistema completo per il settore della moda coinvolgendo una vasta gamma di stakeholder, con un'Accademia di moda che consenta l'apprendimento online con realtà virtuale (Vr) a studenti, giovani designer e professionisti del settore; un Museo Vr 3D che permetta agli artisti di pubblicare le loro opere in un ambiente Vr 3D, di creare e vendere Nft; un teatro Vr 3D che fornisca spazi per eventi promozionali e presentazioni, creando un ponte tra i creatori e il loro pubblico; una passerella di moda per presentare collezioni di moda, con servizi di modelli 3D per sfilate; una piattaforma B2C e B2B in grado di facilitare le transazioni e le collaborazioni nel settore della moda. Prevista anche la vendita di spazi nel Metaverso.

"È stata un'esperienza emozionante presentare il nostro ambizioso progetto. Stiamo rivoluzionando il mondo della moda, offrendo opportunità ai designer emergenti e alle aziende di collaborare all'interno del nostro ecosistema, utilizzando il token Avita come valuta di riferimento", spiega Il ceo di Avita, Antonio Vietri, conosciuto come il Calzolaio d'Oro perché vendeva le scarpe agli sceicchi.



