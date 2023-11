Asti-Cuneo, aperto cantiere per gli ultimi 5 chilometri

La Conferenza dei servizi ha approvato oggi il piano di opere complementari, pari a oltre 40 milioni di euro, dell'autostrada Asti-Cuneo di cui è partito oggi il cantiere dell'ultimo lotto, di 5 chilometri.

Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo il sopralluogo all'area del cantiere.

"Oggi partono i lavori dell'ultimo lotto per arrivare entro il 2024 al completamento dell'Asti-Cuneo. Voglio ringraziare per il grande lavoro di questi mesi il Ministero dei Trasporti a cui abbiamo chiesto di poter adottare per l'autostrada una nuova denominazione. Si chiamerà 'Autostrada del Tartufo', per celebrare il frutto più prezioso dei territori di Monferrato, Roero e Langhe".

Si avvia così alla conclusione la più che trentennale vicenda dell'autostrada Asti-Cuneo, a lungo un'opera incompiuta. "In 4 anni - fa notare l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi - siamo passati da un'opera che non aveva finanziamento e autorizzazioni alla certezza che si completerà con tutte le opere richieste dai territori: un lavoro di squadra che parte dai Comuni e ha visto protagonista la Regione".

La tangenziale di Alba - è stato precisato - continuerà ad essere gratuita e percorribile liberamente tra Baraccone di Castagnito e Cantina Roddi. "Sarebbe stata una beffa far pagare al territorio albese un'opera che aspetta da oltre trent'anni - spiegano Cirio e Gabusi - E' stata confermata infine la già annunciata gratuità dell'uscita per l'ospedale di Verduno, attraverso un meccanismo di 'portale intelligente' che cancella il pagamento per le auto dirette all'ospedale".

Le opere complementari "sono state individuate dalla Provincia attraverso un lavoro di coordinamento con i Comuni interessati e con la Regione - spiega il presidente Luca Robaldo - La stessa Provincia interverrà, poi, con risorse proprie su ulteriori lavori per definire al meglio la viabilità della zona interessata. Sono grato ai consiglieri Antoniotti e Sibille per avere seguito con costanza l'argomento".



