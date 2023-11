Torna il Bagna cauda Day, da Asti in nome della pax

È stata presentata la nuova edizione del Bagna Cauda Day, la più grande bagna cauda (piatto tipico piemontese) collettiva e contemporanea al mondo. Nata da un'idea dell'associazione Astigiani, giunta all'undicesimo anno, si terrà in più di 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismo, con una disponibilità di trentamila posti a tavola in due fine settimana: 24, 25, 26 novembre e 1, 2, 3 dicembre.

Lo slogan grafico di quest'anno è stato assegnato al fumettista Gino Vercelli, per rappresentare il "Bagna Pax: mettete dei cardi nei vostri cannoni". L'edizione di quest'anno vede inoltre l'adesione di Slow Food e l'alleanza dei cuochi e l'Atl Langhe Monferrato Roero. In Cina celebreranno il Bagna Cauda Day i piemontesi che lavorano a Shanghai, si festeggerà il Bagna Cauda Day anche in Giappone, alla trattoria I Bologna a Wakayama e al Bar B di New York. Anche quest'anno, come già nel 2019, con la bagna cauda cucinata insieme da una cuoca palestinese e una ebrea, e nel 2022, con l'incontro a tavola tra ucraini e russi, torna anche il Bagna Pax. Bagna Pax è stato organizzato dalla Caritas di Asti in collaborazione con l'associazione Astigiani.

"La pace è dialogo, il dialogo avviene seduti intorno a un tavolo - ha detto Marco Prastaro, vescovo di Asti - La bagna cauda mette insieme ingredienti che insieme non stanno: la pace si fa anche nella possibilità di ciò che appare inconciliabile invece diventa possibile. L'incontrarsi a tavola genera qualcosa di positivo dove la pace è possibile". Sabato 2 dicembre, infine, sarà assegnato il premio "Testa d'aj" (testa d'aglio), tradizionalmente conferito a persone che nella vita hanno saputo andare controcorrente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA