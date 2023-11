Tennis: dalle Atp Finals un ecografo 3D per Irccs Candiolo

È stato inaugurato oggi all'Istituto di Candiolo-Irccs da Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, un macchinario innovativo, un ecografo 3D acquistato grazie ai fondi raccolti durante le Nitto Atp Finals 2022 con l'iniziativa "Un Ace per la Ricerca", lanciata insieme alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro.

Il nuovo ecografo migliora significativamente la diagnosi del tumore alla prostata, perché unisce le immagini della risonanza magnetica con quelle ecografiche per eseguire la Fusion Biopsy della prostata.

L'incontro è stato anche l'occasione per annunciare i nuovi obiettivi della partnership, che si rinnova in occasione delle Nitto Atp Finals 2023, di cui Intesa Sanpaolo è Host Partner.

Quest'anno l'obiettivo della campagna "Un Ace per la ricerca" è acquistare un "Microscopio Blu", uno strumento a scansione laser in grado di rivoluzionare la diagnosi oncologica, i processi chirurgici e le attività di ricerca per tutte le patologie tumorali, in particolare quelle urologiche. L'iniziativa si inserisce nella campagna della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro "Life is Blu", per sostenere la lotta contro i tumori maschili.

Barrese, ricevuto da Allegra Agnelli, presidente della Fondazione, e da Gianmarco Sala, direttore della Fondazione ha potuto visitare i nuovi reparti messi a disposizione dell'Istituto di Candiolo-Irccs dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro, insieme ad Anna Sapino, direttrice scientifica dell'Istituto di Candiolo. Ha inoltre visitato, una delle sale operatorie multimediali, dove Felice Borghi, direttore della Chirurgia Oncologica, ha illustrato le caratteristiche del Microscopio Blu, oggetto della campagna "Un Ace per la Ricerca" di quest'anno. Per Allegra Agnelli: "La collaborazione con Intesa Sanpaolo è ormai consolidata e preziosa. Grazie alla campagna "Un Ace per la Ricerca", che portiamo avanti insieme e che si rinnova anche quest'anno, l'Istituto di Candiolo-IRCCS può curare sempre più persone e farlo sempre meglio. E' un'iniziativa speciale, con un obiettivo importante: sostenere concretamente la cura e la ricerca sul cancro durante un evento internazionale".



