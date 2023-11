Tennis: Atp Finals, Sinner torna in campo per gli allenamenti

Secondo giorno sul campo di allenamento per Jannik Sinner, arrivato ieri a Torino in vista delle Nitto Atp Finals, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour. Questa mattina il campione italiano è tornato, dopo una prima sessione a porte chiuse ieri pomeriggio, al Circolo della Stampa Sporting, che ospita due campi training per i giocatori del singolo e del doppio.

Per il numero 4 del ranking Atp, oggi doppio allenamento, questa mattina con lo sparring partner, il brasiliano Joao Fonseca, e nel pomeriggio con l'allenatore, Darren Cahill.

Ancora poco numeroso il pubblico sulle gradinate che ha comunque potuto apprezzare le doti e la grinta del dell'altoatesino, che non si è risparmiato.

Nel campo a fianco, a testare colpi e servizi, la prima coppia del doppio arrivata in città, gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni. All'uscita dal campo bocca cucita per Sinner, che ha rimandato commenti e dichiarazioni alla conferenza stampa degli otto campioni prevista il 10 novembre dopo il blue carpet.



