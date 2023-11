Sgombero ex Gondrand: questura, procediamo con la bonifica

A seguito delle riunione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è in corso da questa mattina un blitz della della questura di Torino, all'ex Gondrand, in via Cigna. La polizia sta procedendo allo sgombero e bonifica di tutta l'area dell'ex polo logistico abbandonato da anni. A quanto si apprende dalla questura la prossima settimana, come già stabilito dai proprietari dell'area, si procederà alla demolizione. Questa è la terza operazione di sgombero dell'ex Gondrand.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA