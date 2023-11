Le materie stem in carcere, lezioni di robotica di Comau

Per la prima volta in Italia il carcere diventa protagonista di una formazione innovativa e specializzata sui temi della robotica, dei sistemi di automazione e dei linguaggi di programmazione. Presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, infatti, ha preso avvio il progetto 'dimittendi' finanziato dalla Città di Torino e rivolto a detenuti con fine pena residuo non superiore ai 24 mesi, che vengono formati alle discipline Stem (in particolare matematica, robotica e programmazione), all'uso e alla programmazione di robot industriali, al coding e alla saldatura robotizzata. "Vogliamo che il lavoro dentro consenta di far uscire le persone migliori rispetto a quando sono entrate, è un traguardo che dobbiamo raggiungere con l'istruzione, la formazione professionale e umana più qualificata possibile e adeguata alla nostra contemporaneità" spiega l'assessore comunale al Lavoro e ai Rapporti col Sistema Carcerario, Giovanna Pentenero.

Il progetto vede come capofila la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, che da cinquant'anni opera all'interno degli Istituti di pena offrendo alle persone detenute opportunità di formazione professionale. "L'elemento sfidante di questo progetto è investire nell'acquisizione di competenze altamente specializzate attraverso cui favorire il reinserimento sociale dei detenuti anche quando il loro background formativo e lavorativo è caratterizzato da fattori di rischio di marginalità sociale" spiega Martino Zucco Chinà, direttore Formazione. Il partner tecnico è Comau Academy, leader nel campo della robotica educativa, che ha fornito un e.DO Learning Center e i pacchetti didattici per la formazione in aula, oltre a curare la preparazione dei docenti. r"Per noi è molto importante far parte di un ecosistema formativo che unisce il mondo della scuola, delle aziende e le istituzioni" dice Ezio Fregnan, direttore della Comau Academy,- Il progetto ha preso avvio nel luglio scorso e si concluderà a dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA