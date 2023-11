Le imprese del commercio e del turismo resistono, 64% ha fiducia

Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi tengono duro e guardano con fiducia al futuro. Emerge dall'indagine sul settore terziario torinese realizzata dall'Ascom Confcommercio Torino con Format Research.

Per il 64% delle imprese il periodo luglio - settembre è stato 'uguale' o 'migliore' rispetto al trimestre precedente. Ed è in lieve incremento la fiducia nell'andamento della propria attività economica, con un indice che passa da 51 a 53: per il 28% degli intervistati l'attività migliora (era il 27% a giugno), per il 50% rimane inalterata (era il 48%) e per il 20% peggiora (era il 24%). L'outlook previsionale è in ulteriore miglioramento in vista del Natale 2023, con un indice previsto pari a 55 (+2 punti rispetto a settembre, + 4 punti rispetto a giugno). Resta stabile la situazione occupazionale, ma è previsto un deciso aumento in vista dell'inizio della stagione estiva. La previsione è di un ulteriore miglioramento in vista del Natale 2023, con un indice previsto pari a 55 (+2% rispetto a settembre, +4% rispetto a giugno).

"Le nostre imprese stanno affrontando le crisi con grande coraggio e la dimostrazione è una sostanziale tenuta del settore nel suo complesso. I nostri imprenditori tengono salda la posizione e difendono le attività costruite nel tempo, guardando con fiducia al Natale in arrivo. Vanno, però, ricordate le disparità tra i diversi comparti del terziario: se da un lato turismo e ristorazione stanno vivendo una stagione positiva, dall'altro abbigliamento e piccole attività di vendita sono in difficoltà a causa di un sistema che continua a favorire le grandi catene e i colossi dell'e-commerce. È necessario invertire la rotta; per questo stiamo lavorando con il Comune di Torino a un progetto di valorizzazione del commercio di prossimità e di tutela delle imprese storiche" sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa.



