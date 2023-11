Gtt, sciopero il 17 novembre, solo fasce di garanzia

Il Gruppo torinese trasporti comunica che Filt Cgil e Uiltrasporti aderiscono allo sciopero generale di tutti i servizi pubblici e privati e Fast Confsal ha indetto uno sciopero aziendale. Entrambi gli sciopero sono stati proclamati per 24 ore il 17 novembre.

Il trasporto pubblico locale di Gtt sarà quindi effettuato nel rispetto delle fasce di garanzia. Per quello urbano, suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela, personale addetto ai centri servizio al cliente le fasce saranno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per il servizio extraurbano e servizio bus sostitutivo ferrovia Sfma (Aeroporto-Ceres) le fasce di garanzia sono previste da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 e per il servizio ferroviario Sfm1 (Rivarolo Chieri) dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.



