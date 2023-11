Calcio: Juve; Rugani, 'A Firenze un successo importante'

"Oggi abbiamo recuperato da Firenze, è stata una sfida bella tosta: abbiamo ottenuto una vittoria importante, ora testa al Cagliari per chiudere al meglio questo periodo": così il difensore della Juventus, Daniele Rugani, torna sul successo ottenuto al Franchi contro i viola. "Dopo la partita, in pullman abbiamo riso pensando all'intervista di Szczesny - dice il centrale al canale Twitch facendo riferimento al portiere che ha parlato di 89 minuti di sofferenza contro la Fiorentina - ma abbiamo la sensazione di essere davvero solidi: è stato un lavoro eccezionale da parte di tutti in fase difensiva, ci piacerebbe soffrire un po' di meno ma sono tre punti davvero importanti".



