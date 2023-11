Un portachiavi con gps fa arrestare un ricettatore di 26 anni

Un giovane di 26 anni di origini romene è stato arrestato con l'accusa di ricettazione dagli agenti di polizia del commissariato Centro di Torino. All'uomo i poliziotti sono arrivati grazie a una coppia, vittima di un furto in abitazione. Nella refurtiva infatti c'era un piccolo portachiavi dotato di gps, con il quale sono riusciti a geolocalizzare il segnale nel centro di Torino, ma con approssimazione. Grazie agli investigatori è stato possibile circoscrivere le ricerche in uno stabile di via Accademia Albertina, dov'era presente un'affittacamere. All'interno di una di queste, dove il segnale del gps risultava più forte, c'era il 26enne.

Gli agenti hanno così perquisito la camera è hanno trovato 2.700 euro, una carta prepagata, le chiavi di due autovetture e 4 orologi di pregio, per un valore superiore ai 20mila euro, tutto di proprietà della coppia derubata. Inoltre, sono state rinvenute diverse carte di credito e bancomat intestati a terze persone, diversi arnesi atti allo scasso e le chiavi di tre autovetture in merito al possesso delle quali il giovane non era in grado di fornire giustificazione. Il 26enne, con precedenti penali alle spalle e un divieto di dimora in atto nel Comune di Torino, è stato sottoposto a fermo, confermato nell'udienza di convalida, ed è finito in carcere.



