Teatro Stabile Torino, Alessandro Bianchi è il nuovo presidente

Alessandro Bianchi, designato dal sindaco Stefano Lo Russo, è il nuovo presidente del Teatro Stabile di Torino; Caterina Ginzburg, designata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, è la vicepresidente.

Del nuovo consiglio di amministrazione - eletto dal consiglio degli aderenti della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, composto da Città di Torino, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Città di Moncalieri - fanno parte, oltre a Bianchi e Ginzburg, anche Cristian Messina (Consiglio Regionale del Piemonte) e Luisa Papotti (Fondazione Crt). Nelle prossime settimane il Ministero della Cultura provvederà alla designazione del proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione, che andrà a completare la composizione dell'organo statutario. Il mandato del nuovo consiglio di amministrazione avrà durata quadriennale dal 7 novembre e scadrà il 6 novembre 2027.

Nel corso della seduta il consiglio degli aderenti ha ringraziato "per l'eccellente lavoro svolto in questi otto anni fondamentali della vita del Teatro" a Lamberto Vallarino Gancia, presidente in carica dal 2015 a oggi, a tutto il consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti uscenti.





