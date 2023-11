Per i torinesi la denatalità è un problema di natura economica

Per i torinesi le principali cause della denatalità che sta colpendo il nostro Paese sono di natura economico-personale (72%) e legata a insufficienti politiche a supporto della famiglia (51%). È quanto emerge dalla ricerca "Gli italiani e la denatalità", realizzata da Changes Unipol ed elaborata da Ipsos per analizzare la situazione familiare in Italia e i motivi, le conseguenze e le misure a supporto della denatalità.

Dito puntato, in particolare, contro le spese troppo elevate che non consentono di "mettere su famiglia" (47%) e il costo della vita, ritenuto troppo elevato rispetto al reddito percepito (44%). A queste motivazioni, se ne legherebbero per i torinesi altre di natura prettamente lavorativa (valide in generale per il 54% degli intervistati, 4 punti percentuali sopra la media italiana) e, in particolare, la difficoltà di avere una situazione contrattuale stabile/soddisfacente nei primi anni di carriera (32%). In particolare, penalizzerebbe la natalità la difficoltà di avere una situazione contrattuale stabile/soddisfacente nei primi anni di carriera (32%).

Torino è a ogni modo la seconda città italiana per quota di chi ha figli (il 54% ha almeno un figlio, dopo Milano con il 61%) e scende terzultima (solo prima di Bologna e Firenze, ferme entrambe al 28%) se si parla di due figli (31%). Ciononostante, per il 58% degli intervistati il numero di figli ideali sarebbe proprio due Guardando a chi non ha figli, inoltre, Torino è fra le città in cui prevale maggiormente in Italia la voglia di averne in futuro (seconda colo a Cagliari con il 47%).Tra le azioni a supporto della natalità occorrerebbe garantire per il 63% una maggiore flessibilità lavorativa. In particolare, l'introduzione della "settimana corta" sarebbe utile per il 34% degli intervistati. Fra gli aiuti di tipo prettamente economico, richiesti dal 47% degli abitanti del capoluogo piemontese, il più importante sarebbe l'istituzione di un asilo nido all'interno dell'azienda (25%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA