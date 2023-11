Morto 'Topolino', ultimo partigiano della Repubblica dell'Ossola

Luigi Fovanna, il partigiano 'Topolino', è morto nella sua abitazione di Montecrestese, nel Verbano-Cusio-Ossola. Nato il 22 novembre 1929, decorato con la medaglia d'argento al valor militare, era l'ultimo testimone diretto della lotta di Resistenza che portò alla liberazione del territorio delle vallate ossolane e della valle Cannobina nell'autunno del 1944, in quella che è passata alla storia come la Repubblica Partigiana dell'Ossola, durata dal 10 settembre al 23 ottobre 1944.

Un mese fa aveva preso parte alle relative celebrazioni, a Domodossola, in occasione del 79esimo anniversario. Da ragazzino, si unì alla divisione Beltrami per poi passare alla Redi, la II Divisione Garibaldi. "Siamo veramente dispiaciuti e colpiti da questa perdita, arrivata un po' all'improvviso" le parole del presidente dell'Anpi Vco, Franco Chiodi. "Si arruolò giovanissimo - ricorda - e, anche grazie all'età, non dava troppo nell'occhio. Con 'Topolino' perdiamo un testimone e un partigiano che, anche dopo la guerra, ha continuato a fare la Resistenza per portarne la testimonianza non solo nel racconto, ma anche nei valori di democrazia e libertà".

I funerali si svolgeranno mercoledì mattina alle 10 nella chiesa di Montecrestese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA