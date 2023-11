Lear, da domani sciopero e assemblea permanente

Da domani i lavoratori della Lear entreranno in sciopero con assemblea permanente e presidio davanti agli ingressi di via Cumiana e corso Allamano. Saranno presenti i segretari generali Fim, Fiom e Uilm di Torino, che hanno incontrato l'amministrazione di Grugliasco. L'incontro, a cui ha partecipato una piccola delegazione di lavoratori, è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione, mentre i lavoratori sono entrati in sciopero per 4 ore con un'adesione del 90%.

A dicembre - spiega la Fim-Cisl - quando la produzione dei sedili delle Maserati Ghibli e Quattroporte endotermiche usciranno fuori dai listini, la produzione per le sole automobili Gran Cabrio e Gran Turismo ibride, a oggi non superiore a 20 vetture per giorno lavorato, garantirà lavoro per poche decine di lavoratori su 420. Sono giorni cruciali per capire se la multinazionale Lear Corporation ha un progetto serio per Grugliasco o intende andare verso un progressivo disimpegno.



