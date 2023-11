La rondine al Regio, da domani in vendita l'Anteprima Giovani

Inizia domani, martedì 7 novembre alle ore 11, la vendita dei biglietti per l'Anteprima Giovani dell'opera La rondine di Giacomo Puccini, che andrà in scena giovedì 16 novembre alle ore 20 ed è riservata al pubblico under 30. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. La produzione si realizza grazie al sostegno di Italgas.

Il maestro Francesco Lanzillotta sale sul podio dell'Orchestra e del Coro del Regio. In scena il nuovo allestimento di Pierre-Emmanuel Rousseau, che colloca l'azione nel 1973 in omaggio ai 50 anni del nuovo Regio progettato da Carlo Mollino, anno che permette di evocare il fascino degli anni di Yves Saint Laurent, Loulou de la Falaise, Brigitte Bardot e Serge Gainsbourg; come un film di Claude Sautet, che vede innamorarsi - e dilaniarsi a vicenda - Romy Schneider, Alain Delon e Michel Piccoli.

Il 16 novembre il Regio aprirà le porte a partire dalle ore 19.15: in attesa dello spettacolo saranno aperti i bar dei Foyer e alle ore 20 avrà inizio l'opera. Al termine, nel Foyer del Toro, prenderà il via l'happening musicale in stile seventies di Marquis artista ospite di Contrasti. Classe '96, fin dai suoi primi approcci alla musica lo accompagna la necessità di poter spaziare liberamente tra gli infiniti mondi musicali incorporando stili quali funk, disco, world music e la musica italiana per il cinema degli anni '60 e '70 con uno sguardo alle dinamiche del dancefloor. Nel 2023 Marquis prende parte, insieme a Marianne Mirage, alla composizione delle musiche aggiuntive per la colonna sonora della serie Disney+ "I Leoni di Sicilia", tratta dall'omonimo best seller e diretta da Paolo Genovese.





