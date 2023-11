Imprenditrici e top manager da 40 Paesi al congresso Iwec

Imprenditrici e top manager provenienti da 40 Paesi partecipano al Grattacielo Intesa Sanpaolo alla conferenza annuale dell'International Women's Entrepreneurial Challenge (Iwec), che si concluderà domani 7 novembre.. Al centro i temi della sostenibilità, dell'inclusione e della resilienza.

"Siamo orgogliosi di essere la prima Camera di commercio in Italia ad aderire all'Iwec e di lavorare al suo fianco per la realizzazione di questo importante evento internazionale. Con le nostre imprese e le istituzioni del territorio, condividiamo gli obiettivi sfidanti che l'Iwec pone al centro della sua attività: networking, innovazione, leadership, accesso al credito, sviluppo. La forza delle imprenditrici sta nei numeri e nella solidità delle esperienze: in Italia le imprese femminili sono 1,3 milioni e rappresentano oltre il 22% del sistema imprenditoriale; il 59% è nato prima del 2010, segno di una grande capacità di resilienza. Il Piemonte, con quasi 95 mila imprese, rappresenta la sesta regione italiana per numero di imprese femminili. Torino con 49.501 unità è la quarta provincia in Italia". spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. "Abbiamo fortemente voluto che questa Conferenza annuale fosse organizzata a Torino, per contribuire a creare una rete forte, vivace e dinamica in cui le imprese possano crescere ed espandersi. Lavoriamo ogni giorno per individuare tutte le nuove sfide che le imprese non possono affrontare da sole: sostenibilità, resilienza, innovazione sono temi che dovrebbero essere visti più come opportunità di crescita e sviluppo che come svantaggi" aggiunge Cristina Tumiatti, presidentessa del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Torino.



