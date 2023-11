Da Artissima a Flashback, successo per l'arte contemporanea

Da Artissima a Flashback a Paratissima e a The Others: si è chiusa con numeri da record l'Art Week torinese. Tutte le fiere hanno registrato un'altissima partecipazione, complessivamente sono stati 100.000 i visitatori.

A trainare è stata Artissima, alla trentesima edizione con 181 gallerie e 33 Paesi rappresentati: nelle quattro giornate di apertura (2-5 novembre) ha registrato 34 mila presenze. "Abbiamo la certezza - dice il direttore Luigi Fassi - di un risultato molto positivo che dall'Oval si è riverberato sull'intera città.

Siamo felici di avere contribuito a portare nuova energia, risorse, relazioni, idee e proposte al mondo dell'arte contemporanea".

A Flashback Art Fair, manifestazione dedicata "all'arte di tutti i tempi", le presenze sono state oltre 26mila e già si prepara la nuova mostra dal titolo Times Square, la piazza del tempo, rappresentazione simbolica della relazione tra la storia dell'arte e il quotidiano, che apre al pubblico il 30 novembre.

"Siamo tutti molto soddisfatti del risultato raggiunto. La fiera si conferma un appuntamento stimolante e quanto mai contemporaneo grazie all'offerta eclettica e trasversale. Gli espositori hanno effettuato delle vendite importanti e noi, grazie a loro, abbiamo ospitato opere museali che hanno saputo emozionare sia i collezionisti che il grande pubblico" commenta la direzione.

Sono stati 29 mila i visitatori di Paratissima, fiera di arte emergente alla Cavallerizza Reale dall'1 al 5 novembre. La kermesse ha registrato un +30% rispetto all'edizione precedente "grazie anche - osserva l'amministratore delegato Lorenzo Germak - all'apertura straordinaria di martedì sera e la festività del primo novembre".

"L'edizione con il più alto numero di visitatori di sempre nonostante si chiudesse alle 21 anziché a tarda notte. Con oltre il 20% in più siamo tornati abbondantemente ai livelli pre-covid" commenta Roberto Casiraghi, cofondatore e direttore di The Others, la fiera dedicata all'arte emergente nazionale e internazionale.



