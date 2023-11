Cirio, entro fine anno tavolo per Ia, al lavoro per la sede

"Entro fine anno s'insedierà, a Roma, il tavolo sull'Intelligenza artificiale in Piemonte. Oggi invierò alle Università, al Comune di Torino e alla Città metropolitana una lettera perché sto mettendo a punto il dossier per individuare la migliore sede". Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio che, intervenendo all'assemblea degli industriali di Torino, ha spiegato di avere sentito oggi in merito al progetto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

"Sembrava che il progetto riguardasse solo l'intelligenza artificiale legata all'Auto, ora sappiamo che qui ci sarà la sede nazionale a tutto tondo - ha aggiunto Cirio - Creerà un'ottantina di posti di lavoro e la sede darà centralità al Piemonte in un settore come l'intelligenza artificiale, nevralgico per tutto il mondo"



