Altec acquista la sede di corso Marche, qui i test su Marte

Altec (Aerospace Logistics Technology Engineering Company), società pubblico-privata partecipata da Thales Alenia Space, ha acquistato l'edificio in corso Marche 79 a Torino, in cui ha sede la fondazione. Il building, di forte impatto, da sempre colpisce gli ospiti - esperti, operatori del settore spaziale o studenti in visita - per l'allestimento e le dimensioni dei suoi spazi e per la capacità di ispirare al tema spaziale, grazie all'impegno operativo che ferve al suo interno, unito al ricco patrimonio di testimonianze di missioni in corso e passate.

"Questa sede, in cui Altec risiede e opera dalla fondazione, diventa di proprietà della società nel compimento di venti anni di attività, quasi a consacrare simbolicamente quanto già evidente nei fatti: Altec, pur operando in una dimensione fortemente internazionale, ha anche una vocazione a radicarsi fortemente sul territorio, dalla scala europea a quella nazionale, fino a quella locale. L'operazione è molto importante per poter portare a termine la definizione e realizzazione dello Space Center e consolidare la nostra posizione all'interno della futura Città dell'Aerospazio" commenta il presidente, Fabio Massimo Grimaldi.

Altec è una delle più importanti industrie spaziali europee, e dell'Agenzia Spaziale Italiana Asi, "L'acquisto del building è un passo fondamentale per consolidare su questo territorio le attività che abbiamo in corso e in progetto in Altec. Ci consente di pianificare investimenti significativi sull'edificio, un esempio delle quali è realizzare la nostra ambizione di costruire il nuovo Centro Lunare, asset che sarà fondamentale nel supportare gli ambiziosi ruoli italiani riguardo alla riconquista del nostro satellite naturale, primo passo della strada che porterà l'uomo si Marte - in sintonia con Asi, con cui il progetto è in fase di finalizzazione" spiega l'amministratore delegato Vincenzo Giorgio.



