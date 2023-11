Alluvione 1994, celebrazioni ad Alessandria pensando a Toscana

Sono state nel segno dell'attuale impegno dei volontari della Protezione Civile - 15 solo alessandrini - della Colonna mobile regionale in soccorso alle popolazioni della Toscana e non solo colpite dalla recente alluvione, le celebrazioni in città per il 29/o anniversario dell'esondazione del Tanaro del 6 novembre 1994. Dal sindaco Giorgio Abonante un abbraccio simbolico, a nome dell'intera comunità cittadina, a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di soccorso, non potendo dimenticare l'aiuto di chi, in quel lontano novembre, giunse ad Alessandria per spalare il fango. Inevitabile il richiamo a una costante attenzione alla sicurezza, realizzando le opere necessarie per le quali "occorrono sostegno e fondi di Governo e Regione", ha rimarcato il primo cittadino.

Dopo la messa celebrata in cattedrale, omaggio al monumento nel quartiere Orti, il più colpito. A ripulirlo, come ogni anno, Gianna Calcagno, figura simbolo di quella parte della città, che anche oggi non ha potuto non rivolgere un pensiero alle 14 vittime. L'acqua del fiume non risparmiò parte del centro, la località Osterietta e i sobborghi di Astuti e San Michele. In quest'ultimo, vicino alla chiesa, nel 2019 accanto alla lapide che ricorda i morti, ne fu collocata un'altra: 'A tutti i Volontari che giunsero in questi luoghi dopo l'alluvione del fiume Tanaro del 1994. Veri Angeli, portarono aiuto e speranza.

I loro volti e i loro gesti resteranno per sempre nel nostro ricordo'.



