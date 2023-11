Ad Asti stagione artistica attenta a accessibilità dei disabili

Lo Spazio Kor di Asti ha presentato la nuova stagione "Music non stop", che dal 20 novembre 2023 al 7 aprile 2024 porterà ad Asti una serie di performance di respiro europeo, con linguaggi differenti e una particolare attenzione all'accessibilità. La stagione 23/24, a cura di Chiara Bersani e Giulia Traversi, ospita artisti e artiste della scena contemporanea, alcuni emergenti, come ad esempio Giorgia Ohanesian Nardin, con il debutto del suo "Anahit", e Diana Anselmo, e altre compagnie più radicate nel panorama artistico teatrale, come i Sacchi di Sabbia. Sarà inoltre presente il lavoro inedito dell'artista associata di Spazio Kor Eva Geatti.

"Siamo partite da questa domanda - spiegano Bersani e Traversi -. È possibile rendere una festa accessibile a tutti? Desideriamo creare un percorso di accessibilità e interpretazione delle opere che scegliamo, in accordo e armonia con gli artisti, cercando approcci comuni, seguendo e aderendo alle esigenze creative e artistiche".

L'biettivo di Spazio Kor è quello di garantire a tutti la possibilità di partecipare agli spettacoli in stagione, con l'utilizzo di strumenti e soluzioni efficaci per rendere gli eventi accessibili anche a persone con disabilità motoria, sensoriale e neurodivergenza. A partire dal 2021 la co-direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi, insieme ad Associazione Craft e in collaborazione con l'Associazione Al.di.Qua Artists, ha chiesto agli artisti in stagione di immaginare insieme percorsi e azioni sperimentali di accessibilità affinché i propri spettacoli fossero fruibili da più spettatori possibili.



