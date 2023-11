Toscana, protezione civile Piemonte a Montemurlo

Sta prestando la sua opera a Montemurlo (Prato) la colonna mobile di Protezione civile della Regione Piemonte inviata in Toscana dopo l'ondata di maltempo. I volontari hanno dato supporto per l'allestimento di palestre per accogliere parte della popolazione sfollata in via precauzionale. Oggi, in base alle indicazioni fornite dal Comune, hanno iniziato le attività di pompaggio dell'acqua dalle case e dalle cabine elettriche, di rimozione di mobili non più utilizzabili dalle abitazioni e di lavaggio delle strade.

La colonna è composta da 90 volontari del Coordinamento regionale, del Corpo AIB dell'Associazione nazionale carabinieri e due funzionari della Regione.

"Vogliamo ringraziare i volontari - dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi - per l'importante lavoro di soccorso e sostegno alle comunità colpite dall'alluvione. Il Piemonte purtroppo conosce molto bene gli effetti delle calamità naturali. Proprio oggi ricorre infatti l'anniversario dell'alluvione del 5-6 novembre 1994, da cui, anche grazie allo sforzo e al lavoro di tanti volontari, il Piemonte ha saputo rialzarsi, così come è accaduto nelle altre occasioni in cui il nostro territorio ha dovuto affrontare emergenze e catastrofi naturali".



