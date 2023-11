Torino: Juric, nelle prossime due servono punti

"Sono soddisfatto per le ultime prestazioni, il calendario è stato complicato: nelle prossime due sfide affronteremo squadre al nostro livello e dovremo fare punti": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta la sfida di domani sera contro il Sassuolo. "Anche contro il Frosinone - aggiunge l'allenatore reduce dall'eliminazione in coppa Italia - abbiamo fatto bene, purtroppo gli episodi ci stanno girando contro e dobbiamo avere la forza di ribaltare la situazione: è dalla sfida contro l'Inter che percepisco di essere sulla buona strada, ciò che vedo negli allenamenti mi dà fiducia".

Per il Sassuolo, però, bisogna valutare gli attaccanti: "Domani mattina vedrò come stanno Pellegri e Zapata - conclude Juric - ed è inevitabile che se non ci fossero dovrei cambiare qualcosa e cercare altre soluzioni".



