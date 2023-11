The Others, 'il più alto numero di visitatori di sempre'

"L'edizione con il più alto numero di visitatori di sempre nonostante si chiudesse alle 21 anziché a tarda notte". Roberto Casiraghi, cofondatore e direttore di The Others, commenta così l'andamento dell'edizione 2023 della fiera dedicata all'arte emergente nazionale e internazionale che si è svolta a Torino dal 3 al 5 novembre. "Con oltre il 20% in più siamo tornati abbondantemente ai livelli pre-covid", aggiunge.

Gli oltre 70 espositori ospitati da 'The Others' sono arrivati da Italia, Argentina, Austria, Francia, Germania, Lituania, Perù, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Svizzera. Particolarmente forte è stata la presenza di gallerie da Paesi dell'Europa dell'Est. Fra le novità di quest'anno figurano quattro performances artistiche, proposte da altrettante gallerie, e un talk curato dall'art sharer Elisabetta Roncati, con un'Arena che ha coinvolto oltre 30 ospiti per discutere e confrontarsi sull'arte contemporanea sui temi dell'attivismo, delle nuove tecnologie, del gender e della queerness. E' stato lanciato anche l'invito a fare esperienza diretta dell'arte attraverso il gioco con l'Interstellart Cup, un campionato di biliardino cui preso parte galleristi, artisti, curatori, collezionisti e giornalisti con un premio vinto da due artisti del gruppo Cuicuocua (The Game Gallery). "La qualità della proposta artistica di questa XII edizione - spiegano gli organizzatori - è stata particolarmente apprezzata grazie alla varietà dei linguaggi in un confronto artistico intergenerazionale che riconferma The Others come piattaforma di incontro, di scambio e di dialogo che da sempre si contraddistingue la fiera per la sua vocazione provocatoria, eclettica e internazionale, in grado di sprigionare energie creative sempre nuove. Questa edizione ha riflettuto sui grandi temi d'attualità a partire dal focus su Iran e libertà, inadeguatezza e disagio, legame con il territorio di appartenenza e le proprie tradizioni, incontro tra arte visiva e altri linguaggi creativi, l'approfondimento sul linguaggio della fotografia contemporanea, all'ambiente e ai suoi elementi ed una sezione dedicata allo sguardo al femminile"





