Nei giorni dell'operazione di soccorso in Toscana per l'ondata di maltempo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolge un pensiero agli alessandrini Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, morti nel 2019 per lo scoppio a Quargnento.

Sui social si ricordano i colleghi "strappati all'affetto dei propri cari da una maledetta esplosione in un cascinale, determinata da un atto doloso".



