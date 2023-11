Omicidio nel Cuneese, vittima un operaio albanese

Un uomo di circa trent'anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di ieri a Vernante (Cuneo). Si tratta un operaio dei cantieri stradali, di origine albanese, che occasionalmente collaborava anche con un artigiano del paese. A svolgere le indagini sono i carabinieri dopo il ritrovamento del corpo, che era in un lavoratorio-officina in via Umberto I nelle vicinanze del municipio del paese.

Sul cadavere ci sono diverse ferite che sembrano compatibili con dei colpi di pistola.



