The Others, giovane artista Vilnius vince premio Piero d'Amore

Felicija Dudoit, la più giovane artista della galleria Contour Art Gallery di Vilnius in Lituania, vince il Premio Piero D'Amore che le garantirà la residenza d'artista di un mese a Torino.

Il premio è stato assegnato oggi nel corso della fiera The Others. "La scelta - spiega Claudia Bruno del Comitato Piero D'Amore - è stata ispirata dalla sensibilità dell'utilizzo del colore e dal messaggio di sogno, di immaginazione e prospettiva della giovane artista".

"Sono molto orgogliosa - aggiunge la gallerista Vilma Macianskaite - di essere qui, e felice che a vincere questo premio sia stata proprio la nostra artista più giovane".

"La pittrice lituana - osserva Lorenzo Bruni, coordinatore del board curatoriale di The Others - lavora molto sulle suggestioni e sulle immagini dei viaggi, sull'incontro che realizza nei vari luoghi che visita. Ed ecco che una residenza di un mese a Torino, per quest'artista, vuol dire conoscere e mettersi in gioco, entrare in contatto con nuovi luoghi e persone. È per questo che la residenza vinta avrà anche un impatto molto importante sulla sua riflessione artistica, ma soprattutto un impatto immediato sulle immagini delle opere pittoriche che realizzerà".

Sono sette i premi, nazionali e internazionali, che verranno assegnati nel corso della dodicesima edizione della fiera, tra cui quattro premi di acquisizione e tre di residenza.



