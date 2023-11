Pallapugno, Imperiese campione d'Italia 2023

L'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese è campione d'Italia di pallapugno: lo spareggio scudetto disputato nello sferisterio di Cuneo incorona i liguri, vincitori con il punteggio di 11-4, contro i campioni uscenti della Marchisio Nocciole Cortemilia.

Dopo ventisette anni lo scudetto, il numero 101, torna in Liguria grazie alle prodezze del capitano Federico Raviola, beniamino di casa che con la maglia della Subalcuneo ha vissuto nove stagioni e il suo primo scudetto nel 2018. Per lui una rivincita sul rivale Massimo Vacchetto, dopo la doppia sfida che l'aveva visto soccombere contro Cortemilia nella finale dello scorso anno. Emozione speciale anche per il papà Ezio, presidente della Fondazione Crc e suo tifoso, oggi in tribuna autorità insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA