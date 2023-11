Maltempo in Toscana, da Vlahovic emoticon cuore e preghiera

Dusan Vlahovic domani sera tornerà al Franchi da avversario della Fiorentina, ma non ha dimenticato la Viola e gli anni passati in Toscana. Per questo, sul proprio profilo Instagram, l'attaccante serbo ha voluto dedicare un pensiero agli alluvionati di quella regione che gli è rimasta nel cuore. Così ha postato una delle foto delle zone allagate con un cuore e l'emoticon della preghiera.

E' un pensiero che sottolinea il legame che il bomber serbo sente di avere ancora con Firenze e la sensibilità verso il dramma che ha colpito la città e la regione, al di là della scelta, non solo sua, che l'ha portato a vestire la maglia della Juventus.



