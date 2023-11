Litiga con la moglie e brucia auto, bloccato dai carabinieri

Un italiano di 60 anni è stato bloccato dai carabinieri questa mattina a Traversella, nel Torinese, per l'incendio di due auto parcheggiate in località Prelle. Intorno alle 8.30 l'uomo, dopo aver litigato con la moglie, è sceso in strada e, con una tanica di benzina, ha dato fuoco a due vetture. Le ricerche hanno permesso ai carabinieri della compagnia di Ivrea di rintracciarlo prima che tentasse di bruciare anche una ferramenta sempre a Traversella. L'uomo ha anche minacciato con un fucile giocattolo il vicino di casa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA