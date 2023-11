Juve: Allegri avverte, 'Fiorentina antagonista per la Champions'

"La Fiorentina è tra le più attrezzate del campionato, hanno tanti giocatori tecnici e fisici: è un'antagonista per i primi quattro posti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla sfida di domani contro i viola. "E' una partita sempre molto bella, anche per gli sfottò tra le due squadre - continua l'allenatore bianconero - e loro sono forti nonostante le recenti sconfitte: per venire via da Firenze con un risultato positivo dovremo fare una bella partita".



