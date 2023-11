Divise storiche carabinieri esposte all'Outlet Village

In occasione della Festa delle Forze Armate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, in collaborazione con il Torino Outlet Village, ha predisposto all'interno della struttura un'esposizione delle divise storiche e attuali dei carabinieri.

Il pubblico dell'outlet alle porte del capoluogo piemontese potrà così ammirare le divise, ma anche ritirare delle brochure create appositamente per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e le truffe agli anziani.

L'esposizione resterà installata nel centro commerciale oggi e domani.



