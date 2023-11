Dalla Valle d'Aosta 50 bambini a Roma per incontrare il Papa

Circa 250 bambini di Piemonte e Valle d'Aosta partiranno lunedì 6 novembre per partecipare all'evento 'I bambini incontrano il Papa', nell'Aula Paolo VI in Vaticano, dove si uniranno a oltre settemila coetanei provenienti da 84 Paesi.

Alle 6.15 un autobus dedicato partirà da Aosta per accompagnare 50 alunni delle scuole valdostane a Torino: qui ritroveranno altri 200 bambini provenienti da diversi istituti comprensivi del Piemonte. Alla stazione di Porta Nuova, il Frecciarossa 99611 loro riservato, partirà alle ore 9.05, fermerà a Milano Porta Garibaldi, per accogliere i bambini della Lombardia, e arriverà poco dopo le ore 13 a Roma.

Il Gruppo Fs fa sapere che "attraverso Trenitalia e Busitalia è il vettore principale dell'evento: ha messo a disposizione otto treni straordinari (con circa 4.000 bambini) e 30 autobus speciali (con 1.450 bambini) per accompagnare i giovanissimi protagonisti della giornata verso l'incontro con il Santo Padre".

Durante l'evento si esibiranno sul palco il Piccolo Coro dell'Antoniano e il cantante Mr. Rain. Inoltre dieci bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.

L'incontro è organizzato in sinergia con il dicastero per la Cultura e l'educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant'Egidio, la cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia, gli uffici scolastici regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione Perugiassisi e della Figc.



