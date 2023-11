Alessandria, oltre 8,7 milioni per il Teatro Comunale

Il Comune di Alessandria ha firmato il contratto d'appalto con le aziende che si occuperanno della progettazione esecutiva e dei lavori in programma al Teatro Comunale. L'investimento totale è di oltre 8,7 milioni.

Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Abonante con un lungo intervento sui social.

Nelle prossime settimane inizieranno le opere per l'approntamento del cantiere, che sarà aperto entro Natale, e le attività propedeutiche ad accogliere le imprese secondo il cronoprogramma approvato: 30 giorni per la progettazione e 448 di attività.

Il progetto è stato rivisto per fare fronte ai maggiori costi e per recuperare un ulteriore milione e 750 mila euro dal Gestore Servizi Energetici: l'edificio sarà infatti a elevatissima efficienza.

"E' un riconoscimento - sottolinea Abonante - anche per chi ha lavorato per la bonifica dall'amianto della struttura, completata nel 2016. Per restituire ad Alessandria il suo Teatro ci vorranno professionalità e passione".



