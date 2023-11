Alessandria, morto Fox storico cane antidroga

Lutto alla Polizia Locale di Alessandria per la scomparsa di "un agente davvero speciale": come annunciato sui social da Marica Barrera, vicesindaco e assessore alla Tutela Animali, se n'è andato Fox, cane antidroga, "un amico al quale abbiamo voluto bene da subito, mite con i bambini, ma determinato nel suo lavoro". Qualche mese fa, già a riposo, gli era stato consegnato un riconoscimento per la proficua attività svolta. Il Nucleo Cinofili del Comando è stato costituito nel 2011, sotto l'amministrazione del sindaco Piercarlo Fabbio.

Nel tempo libero Fox non si stancava mai di giocare. "I tuoi occhi teneri, ma attenti - sottolinea Barrera - hanno conquistato chiunque venisse in contatto con te".

A crescerlo l'agente Grazia Bavuso, che lo ha istruito con amore. "Tu sei stato un valore aggiunto per tutte le amministrazioni di questa città", è convinto il vicesindaco.





