4 novembre: Cuneo, pasticceria dedica vetrina all'Arma

Una pasticceria che dedica la vetrina all'Arma dei carabinieri: anche così, a Cuneo, è stata celebrata la giornata del 4 novembre. L'omaggio è della storica pasticceria Arione, in piazza Galimberti, nota per essere la 'casa' degli originali dolci Cuneesi al rum.

In mattinata vi è stata la deposizione delle corone di fiori al monumento ai Caduti del 2° Reggimento Alpini e al monumento ai "Ragazzi del '99". Poi la cerimonia presso il Parco della Resistenza, alla presenza del prefetto Fabrizia Trioloe della sindaca Patrizia Manassero, con l'orazione ufficiale affidata allo storico Federico Carlo Simonelli. Infine, davanti al monumento nei Giardini Fresia, gli onori ai caduti.



