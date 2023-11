4 Novembre: ad Alessandria nel segno della Protezione Civile

Alessandria festeggia il 4 novembre nel segno della protezione civile. Dalla città piemontese è partita stamani la colonna mobile della Regione diretta in Toscana per prestare i soccorsi alle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo. Il sindaco, Giorgio Abonante, si è richiamato al discorso del Presidente della Repubblica per soffermarsi sul concetto di "unità e di aiuto reciproco".

"Le parole di Sergio Mattarella per il 4 Novembre - ha detto - trovano concreta applicazione proprio oggi, con la partenza della Colonna mobile da Alessandria, nello spirito con cui, sempre, la Protezione Civile opera sui vari teatri di crisi e di emergenza".

Le autorità civili e militari hanno deposto una Corona di alloro al Monumento ai Caduti di corso Crimea, cui è seguito un momento musicale della banda 'Civica Orchestra di Fiati G.

Cantone'. Oggi pomeriggio Ammainabandiera a cura dell'Arma dei Carabinieri.



