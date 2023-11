Una mano contro la violenza, installazione nel Torinese

Tante mani, a formarne una sola gigante e più potente, per sfondare il muro d'acciaio della violenza. È l'installazione 'Almese contro la violenza', che sarà inaugurata il 19 novembre al Parco Robinson con una madrina d'eccezione, Carmen Consoli, che sarà anche parte attiva dell'opera, con una sagoma della sua mano fra le tante unite in un'unica battaglia.

"Quest'opera - dice - racchiude un intento molto forte che ci unisce in un progetto a me molto caro. Credo nel potere evocativo ed emozionale dell'arte e credo che ogni cambiamento importante parta dalle emozioni, ma credo soprattutto che i grandi cambiamenti culturali siano necessariamente collettivi.

Cambiamo insieme, un passo alla volta", aggiunge, sottolineando che "troppe scarpette rosse sono disseminate su questo percorso.

Ora occorre accelerare quei passi, insieme. Partiamo da qui".

L'opera è un progetto di Artemixia, che fa parte del Coordinamento contro la violenza sulle donne della Città di Torino, Insieme contro la violenza e Rosso Indelebile, e ha il patrocinio del Comune di Almese, della Regione, del Consiglio regionale e il contributo dell'8x1000 della Chiesa Valdese. La mano spunterà dal terreno del parco come un enorme 'Stop alla violenza', ma è anche una mano aperta per accogliere chi si sente sola e ingabbiata nella spirale dei maltrattamenti.

Realizzata in acciaio corten, l'opera misura 2,7 per 1,4 metri e pesa circa 550 chilogrammi. L'installazione, ideata concettualmente e progettata dall'artivista Rosalba Castelli e dalla videoartist Anna Olmo, realizzata con la perizia del fabbro Denis Valarin, ha richiesto circa sei mesi di lavoro.





