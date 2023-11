Tecnologia e cultura, due nuove mostre alle Ogr

Al via alle Ogr Torino due nuove mostre internazionali di due artiste che pur con poetiche molto diverse indagano limiti e potenzialità delle pratiche scultoree contemporanee.

Dal 3 novembre all'11 febbraio 2024, Metronome, prima personale in un'istituzione italiana dell'artista statunitense Sarah Sze (Boston, 1969), a cura di Samuele Piazza, senior curator Ogr. La mostra presenta una nuova opera co-commissionata e co-prodotta dall'istituzione insieme ad Artangel - Londra e ARoS - Aarhus Art Museum e il supporto della Victoria Miro Gallery. L'installazione - un enorme mappamondo con proiezioni video su fogli di carta strappati a mani - rappresenta l'esplosione di informazioni che caratterizza il nostro presente con il proliferare di immagini in un flusso continuo che non conosce pause. Un linguaggio visivo che la scrittrice Zara Smith ha paragonato al "trovarsi di fronte a un iPhone aperto". "È una mostra che riesce a rappresentare bene le due anime delle Ogr, cultura e tecnologie e si inserisce in un circuito internazionale. Andrà infatti dopo in Danimarca" sottolinea il presidente delle Ogr, Fulvio Gianaria. L'altra mostra è Tainted Lovers, personale dell'artista biellese Sara Enrico, dal 3 novembre al 10 dicembre al Binario 2, anche questa curata da Samuele Piazza. Prodotta con il supporto di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, la mostra raccoglie una serie di opere realizzate tramite una sofisticata manipolazione di materiali, dal tessuto al cemento fino alla gommapiuma, e allestite in una inedita installazione nello spazio espositivo. "Sembra di riconoscere dei corpi umani, ma in realtà non lo sono. Proviamo contemporaneamente una sensazione di empatia e repulsione" spiega Piazza.



