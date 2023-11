Sgarbi, 'per un artista la prova del mercato è importante'

"Per un artista la prova del mercato è una cosa molto importante. Per questo diamo molto valore al senso delle fiere d'arte". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi che ha fatto un lungo giro a Flashback, la fiera torinese che propone un viaggio nell'arte di tutti i tempi, antica, moderna e contemporanea.

Sgarbi è arrivato intorno alle 15,30 con il suo autista e il suo segretario e si è fermato a lungo con i galleristi e con il pubblico negli spazi di Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee, il nuovo centro artistico indipendente di 20.000 metri quadri a pochi passi dal centro di Torino.

"Volete sapere se sono qui nella veste di Sgarbi o di sottosegretario? Non lo so, forse semplicemente come amante dell'arte", ha risposto Sgarbi che ha visitato l'area delle living room, le stanze realizzate dagli artisti piemontesi nell'ambito del progetto di Flashback Habitat che mette al centro del progetto il territorio, la creazione artistica e la vita.

Tra i 'vip' che hanno visitato Facebook anche Luciana Littizzetto.



