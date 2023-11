Scoppio Quargnento, messa in paese per i 3 vigili fuoco morti

Per il quarto anniversario della scomparsa a Quargnento (Alessandria), nell'esplosione del cascinale di via San Francesco nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019, dei vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, si è svota una messa di suffragio nella chiesa del paese a pochi chilometri da Alessandria. La funzione, celebrata dal cappellano don Augusto Piccoli e dal parroco don Mario Bianchi, è stata voluta dal Comando e dal Comune per ricordare i colleghi morti in servizio. Presenti i familiari delle vittime, il sindaco Paola Porzio, il presidente della Provincia Enrico Bussalino, rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'Associazione dei Vigili del Fuoco in congedo.

Domenica mattina nella caserma di corso Romita ad Alessandria, ci saranno un omaggio floreale e un momento di raccoglimento davanti alla lapide in memoria e una seconda cerimonia religiosa, alla presenza del comandante provinciale Mariano Guarnera, del prefetto Alessandra Vinciguerra e del direttore regionale Alessandro Paola.



