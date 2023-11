Ruote nella Storia alla scoperta del Santuario di Graglia

Torna un'altra tappa di Ruote nella Storia. Per la seconda volta, in questa stagione 2023, la manifestazione di ACI Storico nata con l'egida di Automobile Club d'Italia attraversa il biellese: domenica 5 novembre l'appuntamento al Santuario di Graglia, struttura che conserva anche una parte laica con il museo, la biblioteca e importanti dipinti. A rendere possibile la realizzazione di questo evento la collaborazione dell'Automobile Club di Biella, presieduto da Andrea Gibello e diretto da Paolo Pinto.

"Anche se la nostra Provincia non è molto estesa, tuttavia, è molto attiva con una grande varietà di eventi motoristici - ha detto il presidente dell'AC Biella - Da Aprile ad oggi, abbiamo avuto un evento al mese e questo dimostra una grande passione che arriva da lontano. Come ormai da tradizione, sono attesi circa una sessantina di equipaggi. In questa giornata andremo Verso Ovest della Provincia, partendo da piazza Duomo arriveremo al Santuario di Graglia, risalente al XVII secolo, dove si svolgerà la benedizione delle auto. A seguire ci sarà il momento del pranzo. Quest'anno abbiamo deciso di donare come riconoscimento, al posto della targa commemorativa, una pianta per sensibilizzare verso le questioni ecologiche".

Protagoniste dell'evento le vetture d'epoca. Tra i modelli presenti al raduno biellese anche due MG A 1600 del 1961, una Fiat 128 Coupé del 1972, una Maserati B Turbo del 1984 e una Lancia Fulvia Coupé del 1976.



