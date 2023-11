Regione Piemonte, quasi 300.000 euro alla protezione civile

Dalla giunta regionale del Piemonte arriva un ulteriore sostegno alle associazioni e ai gruppi comunali di protezione civile. "Il Piemonte si è sempre distinto per la solidarietà e l'impegno della sua comunità, e oggi compiamo un ulteriore passo avanti, supportando le organizzazioni di protezione civile della nostra regione. La somma è di circa 300.000 euro, destinati a completare la graduatoria del primo bando che la giunta Cirio nel 2019 aveva emanato: questa somma si va ad aggiungere agli altri 2 milioni e mezzo di euro, che in questi quattro anni si sono destinati in questa direzione" afferma l'assessore regionale Marco Gabusi.

Circa 123.000 sono destinati a otto associazioni, mentre 170.000 euro vanno a undici gruppi comunali." "Il 2019 - sottolinea Gabusi - ci ha visto invertire una tendenza che vedeva da diversi anni una totale assenza di finanziamenti per i gruppi locali. L'impegno è stato massimo, perché abbiamo voluto riconoscere l'importanza di queste organizzazioni nel fornire aiuto, supporto e sicurezza alle persone in momenti di bisogno. La pandemia e le sfide connesse, gli eventi meteo che hanno colpito il Piemonte in questi anni ci hanno spinti a rivedere e potenziare i nostri sforzi, e ciò è possibile grazie al lavoro instancabile di queste organizzazioni".

"I fondi stanziati - conclude l'assessore - saranno utilizzati per l'acquisto di mezzi, divise e la realizzazione di corsi di formazione, garantendo cosi ai nostri uomini e donne della protezione civile piemontese di essere in grado di svolgere al meglio il loro prezioso lavoro. Il Piemonte è grato per il contributo fondamentale di queste organizzazioni, e continueremo a sostenerle nel perseguimento della nostra missione di proteggere e assistere la nostra comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA