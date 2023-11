Protesta mensa scolastica, tutti a pranzo fuori dalla Tommaseo

Si sono portati il pranzo da casa e hanno mangiato con i loro bambini ai giardini Cavour, in centro a Torino, i genitori di alcune classi della scuola elementare Niccolò Tommaseo, per protestare contro i disservizi della mensa. Una protesta che si è trasformata in una festa per i piccoli e in un momento di confronto tra i padri e le mamme che ogni giorno raccolgono le testimonianze dei loro figli. "Ancora ieri hanno trovato capelli e peli nel piatto - spiegano i genitori -, proprio per questo riteniamo che sia necessario un intervento immediato e risolutivo". Dai racconti emerge che il cibo servito "spesso è freddo e non basta per tutte le classi".

"Anche le insegnanti che mangiano la stessa cosa si lamentano". Si parla anche ritrovamento nei piatti di insetti.

Ma la ditta, che si è aggiudicata per cinque anni l'appalto, appena incominciati, respinge le accuse: "Sono cose non vere - replica Evangelista Santacroce, responsabile Piemonte dell'azienda di ristorazione Ladisa -. Monitoriamo ogni giorno tutte le scuole e situazione del genere non si sono assolutamente verificate. Stiamo costantemente apportando migliorie ogni giorno al servizio al fine di raggiungere uno standard che è quello consono della Ladisa". "Invitiamo tutti i genitori a effettuare gli assaggi sia nei plessi scolastici e a effettuare una visita nel centro cottura di Mirafiori" aggiunge Francesca Alfarano addetta al controllo qualità. Tra i genitori c'era anche la preside della Tommaseo, Lorenza Patriarca, che è anche consigliera comunale Pd e presidente della commissione Cultura e scuola. "Siamo con i bambini in primo luogo. Obiettivo numero uno è che la mensa funzioni, in questo momento siamo in difficoltà. Mi sto muovendo in prima persona" ha sottolineando aggiungendo che "nessun bambino è stato male".



