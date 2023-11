Novi, sequestrati tre asini, due pony e un cavallo in maneggio

Intervento delle guardie zoofile dell'Oipa, su richiesta dei carabinieri, in un maneggio di Novi Ligure (Alessandria). Sequestrati 3 asini, 2 pony e un cavallo. I proprietari sono indagati per maltrattamento.

Come si spiega in un lungo comunicato stampa, si tratta di una struttura con 32 equini di 3 diversi padroni. Alcuni erano ricoverati in piccoli box senza lettiera, chiusi e bui, con il pavimento ricoperto da uno strato di circa 10 centimetri di deiezioni. Su indicazione dell'Asl, disposto il sequestro degli esemplari più malati, poi trasferiti in un altro maneggio per le prime cure. Avevano numerose ferite agli arti infettate da mosche e bigattini. Un asino aveva anche una gravissima ulcera corneale. Un pony e una capretta erano ricoperti di feci dei piccioni, che avevano nidificato nel sottotetto.

"I secchi dell'acqua - aggiunge Cristina Destro, coordinatrice Oipa Alessandria - erano vuoti e gli abbeveratoi troppo alti per essere utilizzati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA