Lo Russo, 'in basso San Donato puntare sui giovani'

Un quartiere in cui abbinare alla riqualificazione dello spazio fisico quella dello spazio sociale, investendo in particolare sui giovani e le famiglie, promuovendo una maggior relazione e integrazione fra loro. È il quadro fatto dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, al termine di un sopralluogo nella zona del basso San Donato, insieme ad alcuni consiglieri comunali e al presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re.

"Abbiamo incontrato - spiega il sindaco - realtà del territorio che si stanno occupando della dimensione sociale della riqualificazione di quest'area, che ha esigenza di essere monitorata e sostenuta perché può rappresentare un buon modello di amministrazione, avendo delle problematiche su cui si può agire in modo preventivo con attività di coprogettazione che abbiamo messo in campo".

"Stamattina - spiega ancora - ci siamo concentrati sui bisogni delle fasce più giovani, dall'età pre-scolare a quella adolescenziale. C'è l'esigenza di avere spazi di aggregazione, anche sportiva, che vadano oltre la scuola, con i quali non solo si fa un servizio diretto ai ragazzi ma si favorisce l'nclusione delle famiglie". Per il sindaco, "un aspetto importante, soprattutto in questa zona, dove ci sono molte famiglie straniere di nazionalità diverse. La potenzialità di quest'area della città - conclude - è molto rilevante, ci sono esperienze del terzo settore che stanno lavorando bene insieme per intercettare tutti i bisogni e agire su problemi e fragilità che vengono recuperate così da prevenire situazioni come quelle che si verificano in altre zone".



