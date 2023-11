Flashback, incontri e laboratori per i più piccoli

Presentazioni di libri, focus di gallerie, incontri e laboratori per i più piccoli: è il ricco programma che animerà Flashback Art Fair sabato 4 e domenica 5 novembre in corso Giovanni Lanza, 75 a Torino.

Flashback Art Fair è una manifestazione dedicata all'arte di tutti i tempi - diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe - un progetto che nasce per offrire una diversa visione sulla storia dell'arte e sulla storia di oggi e che, rinnovandosi di anno in anno, connette zone temporali diverse: l'antico, il moderno e il contemporaneo.Insieme alle opere presentate dalle gallerie in fiera, il pubblico può vivere le storie raccontate nella mostra di fotografie dell'artista Turi Rapisarda, nei manifesti del progetto Opera Viva, il Manifesto e nell'opera corale Una vita migliore. Frammenti di Storie dell'Istituto per l'Infanzia della Provincia di Torino, curata dal direttore artistico di Flashback Habitat Alessandro Bulgini, dove si intrecciano storia, emozioni, arte e vita che vuole ridare voce a quella moltitudine di mondi che si sono intrecciati nelle sale della struttura, ex brefotrofio di Torino.

I talk di Flashback si soffermano sul valore "presente" delle opere. Gli appuntamenti in programma si svolgono al terzo piano della fiera, nell'area Talk della Lounge, mentre i laboratori per i più piccoli sono itineranti in fiera.



