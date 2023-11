Fatture false per un milione di euro,imprenditore ai domiciliari

Aveva ideato un sistema di evasione costituendo una ditta individuale con il solo scopo di emettere fatture false, per circa un milione di euro. Per questo un imprenditore di Racconigi (Cuneo), operante nel settore della carpenteria metalmeccanica, è stato raggiunto da una misura cautelare di arresti domiciliari e da un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 200mila euro.

Le indagini sono state svolte dai finanzieri della tenenza di Fossano, attraverso accertamenti tecnici e bancari, analisi e ricostruzione della documentazione contabile e amministrativa.

L'ideatore della frode emetteva false fatture relative a prestazioni lavorative verso altri imprenditori che pagavano. Il denaro così ricevuto veniva poi restituito sotto banco agli imprenditori compiacenti. Tale condotta permetteva sia all'imprenditore di Racconigi che alle imprese destinatarie delle false fatture di ottenere un vantaggio fiscale: per il primo quello di trarre profitto illecito in misura pari all'imposta sul valore aggiunto (Iva), per i secondi, di contabilizzare costi fittizi, abbattendo l'imponibile. Gli amministratori della società beneficiarie della frode, posti di fronte alle risultanze delle indagini, hanno ammesso la propria responsabilità e hanno provveduto a pagare i loro debiti all'erario per circa 700mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA